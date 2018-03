Thierno Seydi : "Le profil d’Aliou Cissé cadre mieux avec le projet fédéral"

Dakar, 16 déc (APS) – Thierno Seydi, agent de joueurs, a déclaré dimanche dans un entretien avec l’APS que le profil d’Aliou Cissé, entraîneur et ancien défenseur des Lions du Sénégal, colle mieux avec le projet de la Fédération sénégalaise de football (FSF) d’ériger une sélection compétitive à moyen et long terme.



‘’Des cinq noms retenus dans la short-list déposée au ministère des Sports, à mon avis, le profil d’Aliou Cissé colle mieux au projet fédéral’’, a expliqué Thierno Seydi qui sera à Dakar le week-end prochain en compagnie d’Issiar Dia qui doit récompenser les meilleurs élèves de cette région.



S’agissant des autres concurrents, Seydi pense, en parlant de Jacques Santini, que ‘’ça fait longtemps qu’il n’a plus entraîné’’.



‘’Et je n’ai pas l’impression que son discours passe, on l’a vu à l’œuvre avec l’équipe de France’’, a-t-il dit, mettant dans le même lot Raymond Domenech.



‘’Et mieux encore, ce sont des techniciens qui n’ont plus trop le choix parce qu’ils n’ont pas d’offres’’, a-t-il dit, mettant dans le même sac le Belge Hugo Broos.



Concernant Alain Giresse, s’il comprend sa décision de discuter avec la Libye en raison des lenteurs sur le dossier sénégalais, Thierno Seydi avance que le profil d’Aliou Cissé offre en revanche plus d’avantages.



‘’C’est un jeune technicien qui comprend la manière de fonctionner des joueurs professionnels et qui a appris à bonne école’’, a-t-il expliqué, soulignant que sa personnalité et sa carrière imposeront forcément le respect aux jeunes footballeurs.



Aliou Cissé n’a pas besoin de se forcer pour en imposer, a-t-il par ailleurs, souligné estimant qu’un projet à moyen et long terme lui ira comme un gant.



La Fédération sénégalaise de football (FSF) a déposé jeudi dernier une short-list de cinq techniciens sur la table du ministère des Sports. Et des médiats locaux ont avancé les noms d’Alain Giresse, d'Aliou Cissé, de Hugo Broos, de Jacques Santini et de Raymond Domenech comme étant les entraîneurs qui ont été choisis sur une soixantaine de candidatures.



SD/ASG