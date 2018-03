Saint-Louis : séminaire de clôture du programme de coopération 2007-2011, mardi

Saint-Louis, 17 fév (APS) - Un séminaire de clôture du Programme de coopération bilatérale Sénégal-Luxembourg 2007-2011 se tiendra mardi au Quai des Arts de Saint-Louis, annonce un communiqué reçu à l'APS.



La rencontre est organisée par la Direction de la Coopération économique et financière du ministère de l’Economie et des Finances du Sénégal et le bureau de Coopération de l’Ambassade du Grand-duché de Luxembourg.



Selon le communiqué, le séminaire ''couronnera l’aboutissement de 5 années de collaboration active entre les deux gouvernements partenaires pour l’amélioration des conditions de vie des populations du Sénégal.''



Il réunira l’ensemble des acteurs des secteurs d’intervention du programme que sont la santé et l’hygiène, l’hydraulique et l’assainissement, la formation professionnelle et l’insertion, la gouvernance et l’équité.



Le séminaire sera l'occasion de présenter les principaux résultats obtenus, les expériences, acquis et pratiques novatrices capitalisés par le programme.



Il doit aussi permettre de ''capitaliser et diffuser les leçons, savoir-faire et bonnes pratiques du programme'', mentionne le communiqué.



Dans la perspective d’un troisième Programme indicatif de coopération (PIC) pour la période 2012-2016, le séminaire de clôture sera aussi l’occasion de présenter, à la presse et à l’ensemble des acteurs, les principaux axes et les zones d’intervention qui constitueront le PIC 3, ajoute la même source.



