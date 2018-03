RUFISQUE - budget 2009 : Investissements massifs dans le domaine de la Santé

Le budget 2009 de la ville de Rufisque a été arrêté à la somme de 7.526.478.337 francs cfa contre 7.163.094.101 Fcfa en 2008. Soit une hausse de 363.384.236 Fcfa en valeur absolue et 4,82% en valeur relative.



Ndiawar Touré, qui a présenté ce projet de budget aux membres du conseil municipal, dira que son équipe compte mener « une politique hardie » d’amélioration des ressources en mettant à contribution la division des Recettes pour une optimisation du recouvrement.



Au chapitre des dépenses d’investissement (893.591.144 Fcfa), on retiendra que les services santé, hygiène et action sociale se taillent la part du lion avec un investissement de 247.398.333 Fcfa. Il est prévu dans ce domaine la construction d’une maternité d’un montant de 50 millions de Fcfa, la clôture du cimetière catholique et la réhabilitation du mur de clôture du centre de Santé Youssou Mbargane Diop. Dans ce même registre, ce budget 2009 prévoit la réhabilitation et la construction de postes de Santé d’un coût de cent cinquante millions (150.000.000 Fcfa).



Le Soleil