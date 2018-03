Promotion de fourneaux améliorés : plus de 80.000 unités vendues entre 2007 et 2009

Dakar, 17 août (APS) - Plus de 80.000 fourneaux améliorés ont été vulgarisés au Sénégal entre septembre 2007 et mai 2009, dans le cadre du projet Foyers améliorés Sénégal (FASEN) mis en œuvre par la coopération allemande, a-t-on appris de source informée.



L’utilisation en masse de fourneaux améliorés, en lieu et place des fourneaux traditionnels à bois et à charbon de bois plus connus au Sénégal, ’’a des impacts sur les plans sur le plan socio-économique et environnemental’’, soutient dans un communiqué l’ambassade d’Allemagne au Sénégal.



Avec l’aide des fourneaux améliorés, ’’les ménages peuvent économiser plus de 40% de leurs dépenses en énergie de cuisson (charbon de bois et bois) et en même temps contribuer à la préservation de l’environnement et à la protection des écosystèmes’’, explique le texte.



De plus, a-t-on ajouté de même source, ’’devant le renchérissement des prix des combustibles continuant d’augmenter, il devient de plus en plus important pour la population de pouvoir économiser sur leurs revenus. Les foyers améliorés constituent une des solutions au problème’’.



’’Au Sénégal, plus de 75% des ménages utilisent les fourneaux traditionnels à bois et à charbon de bois qui consomment énormément de combustibles. La fumée dégagée lors de la combustion nuit gravement à la santé des ménagères’’, poursuit la même source.



Selon des statistiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 5400 personnes décèdent chaque année à cause de la pollution intérieure des habitants.



Le projet FASEN est une composante du Programme pour la promotion de l’électrification rurale et de l’approvisionnement durable en combustibles domestiques (PERACOD), exécuté par la coopération allemande, sous la tutelle du ministère de l’Energie et des Biocarburants.



Les fourneaux améliorés constituent ’’un exemple très concret’’ de ce que les ménages peuvent faire pour contribuer à préserver l’environnement et à réduire leurs dépenses, selon la partie allemande.



A cet effet, l’ambassade d’Allemagne au Sénégal organise, jeudi à partir de 11h Pikine (banlieue dakaroise), une cérémonie officielle de promotion des fourneaux améliorés, qui permettent de réduire de 45 pour cent la consommation de bois et de charbon de bois.



La République fédérale d’Allemagne est présentée comme un pays précurseur dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficience énergétique.