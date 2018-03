POMPAGE DES EAUX A KAOLACK : Le ministre de l’Intérieur annonce le renforcement du dispositif

La ville de Kaolack est en proie aux inondations. Beaucoup de familles sont logées dans les écoles. En visite dans certaines zones inondées ce samedi, le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, Cheikh Tidiane Sy, a annoncé le renforcement du dispositif de pompage avec la mise à disposition de 6 autres motopompes à grand débit avec le carburant nécessaire.



La ville de Kaolack n’est pas épargnée par les inondations. Des zones comme Taba-Ngoye, Sara-Nimzatt, Khakhoune, Diamaguène sont en proie aux inondations. Et comme conséquence, beaucoup de familles sont actuellement logées dans les écoles. Sur le terrain, les sapeurs pompiers mènent des opérations de pompage depuis une semaine. En visite dans zones de Khakhoune et de Diamaguène où la situation est plus préoccupante, le ministre de l’Intérieur a salué l’action permanente des sapeurs pompiers pour l’évacuation des eaux, ainsi que le travail remarquable du comité régional de lutte contre les inondations présidé par le gouverneur, Amadou Sy. Outre les camions dépêchés par son département, Cheikh Tidiane Sy a annoncé que 6 motopompes à grand débit (800 m3/h et 1.200 m3/h) viendront, cette semaine, renforcer le dispositif de pompage existant. Il a aussi promis de mettre à la disposition du comité, le carburant nécessaire et des produits pour les opérations de prophylaxie. Et il a invité à une grande vigilance concernant la santé, surtout avec les maladies diarrhéiques.



Le ministre s’est félicité de l’attitude responsable des populations malgré la situation dans laquelle elles se trouvent. Aux familles sinistrées logées au lycée Valdiodio Ndiaye où il s’est ensuite rendu, Cheikh Tidiane Sy leur a fait savoir que des actions urgentes sont en train d’être menées pour qu’elles regagnent leurs maisons et que des vivres et des équipements leur seront octroyés. Il a aussi indiqué qu’outre ces actions immédiates, Kaolack a besoin d’un plan d’assainissement, d’un plan directeur, précisant que l’équipe municipale dirigée par le maire, Madieyna Diouf, l’a bien compris.



Oumar Ngatty BA

Le Soleil