Macky Sall annonce un nouvel accord pour Sabodola

Dakar, 3 avr (APS) - Le président de la République Macky Sall a annoncé, mercredi, la signature d’un ‘’accord novateur’’ qui a pour objectif ‘’de donner une plus grande envergure à l’exploitation de la mine d’or de Sabodola’’, dans la région de Kédougou (Est).



‘’Je suis heureux d’annoncer qu’elle se confirme, avec l’accord novateur que le gouvernement vient de conclure. Cet accord donne une plus grande envergure à l’exploitation de la mine d’or de Sabodola’’, a déclaré le chef de l’Etat, dans son discours à la nation prononcée à l’occasion de la célébration du 53-ème anniversaire de l’indépendance nationale.



Pour le chef de l’Etat sénégalais, ‘’pour la première fois, dans un tel accord nous avons obtenu qu’une partie de l’or de Sabodola soit commercialisée sur le marché national, pour diversifier les sources d’approvisionnement de la filière’’.



Il va ''générer de nouvelles activités, notamment pour nos bijoutiers, dont l’art et le talent sont reconnus jusqu’au-delà de nos frontières’’, a ajouté M. Sall.



Des voix sur le plan national se sont souvent élevées pour demander des explications sur la destination de l’or exploité dans le sud-est du pays, dans la région de Kédougou.





