MICRO-CRÉDITS ET LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ : La caurie-MF vise 30 000 femmes démunies

Avec pour mission d’offrir des services micro-financiers appropriés aux micro-entrepreneurs pauvres, la caisse autonome de renforcement des initiatives économiques par la micro finance (Caurie-MF) envisage d’augmenter son portefeuille crédit de 2 milliards pour plus de 20 000 clientes à 3 milliards pour près de 30 000 femmes.



Avec des interventions qui portent aussi sur les régions de Ziguinchor, Diourbel, Kolda et Tambacounda, la structure a couvert au total 22 017 femmes en 2008 contre 14 738 en 2007, souligne Mme Mariama Traoré Diallo, l’une des responsables de la caisse qui a été créée en octobre 2005 par le Catholic Relief Services Sénégal et la Caritas Sénégal. Des femmes qui sont organisées dans des structures dénommées « Bancs villageois » regroupant une cinquantaine de membres ont bénéficié de financements de cette institution humanitaire sur la base des principes du « crédit aux pauvres ». Elles s’investissent pour la plupart dans des activités génératrices de revenus plus particulièrement dans les marchés hebdomadaires « Loumas ». « Et ce pour un portefeuille de crédit de plus de 2 milliards pour plus de 20 000 clientes membres des bancs villageois, ce qui représente au plan financier une belle performance opérationnelle de 95% », dit Mme Diallo. Il faut noter aussi l’engagement des femmes dans le remboursement des crédits. D’ailleurs, cette dynamique a valu à l’institution de micro finance de figurer cette année à travers Mme Aminata Tamba, chef d’entreprise à Ziguinchor, parmi les lauréats de l’organisation européenne PlaNet Finance. Cet important réseau de micro finance récompense chaque année les meilleurs micros entrepreneurs du monde. Pour cette année 2009 en cours les objectifs fixés Cauris-MF sont d’atteindre un encourt de crédit de plus de 3 milliards pour prés de 30 000 femmes selon Mme Diallo.



Mohamadou SAGNE

Le Soleil