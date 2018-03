Le président de la BAD allume la 'torche pour l'action' pour le genre

«Le genre est l'affaire de tous», a dit le président du Groupe de la Banque, Donald Kaberuka, mercredi, 16 juillet, à Tunis lors d'une rencontre avec le Groupe de travail de la BAD sur le genre. M. Kaberuka a allumé la "Torche pour l'action" sur le genre, une initiative danoise visant à stimuler des avancées sur l'OMD No 3 touchant l'égalité des sexes et l'amélioration des conditions des femmes.









La torche a récemment été donnée à M. Kaberuka par le Ministre néerlandais de la Coopération, Bert Koenders, à Amsterdam, Pays-Bas. Dans le cadre de cette initiative, une centaine de torches ont été présentées à des personnalités et des organisations ainsi commises à entreprendre des efforts additionnels sur la question du genre et qui sont engagées à prendre actions. La dernière torche sera présentée au secrétaire-général de l'ONU, Ban Ki-moon, en septembre 2008 au Sommet des OMD à New York simultanément au lancement d'un livre listant tous les engagements pris, y compris ceux du Groupe de la BAD.







La rencontre de mercredi s'inscrivait dans le cadre d'un processus de consultation initié par M. Kaberuka pour définir des engagements mesurables qui seront annoncés au nom de l'institution. Les participants ont fait consensus sur les enjeux visant à aligner certains aspects des directives touchant à la gestion du personnel et l'institution avec les meilleures pratiques sur le genre et à créer des mécanismes pour mettre en lumière les initiatives les plus innovantes en la matière en Afrique.







M. Kaberuka a profité de l'occasion pour souligner la responsabilité du personnel de la BAD dans l'implantation des politiques existantes sur le genre, pour ainsi améliorer le bien-être des personnes les plus affectées par les disparités homme-femme.







Le Groupe de travail de la Bad sur le genre avait mandété par le président de l'institution en mai 2008 pour proposer des actions et des mesures orientées sur les résultats, mesurables, circonscrites dans le temps et adossées à un financement pour promouvoir et accélérer la réalisation de l'égalité des genres à l'intérieur de la banque mais également dans ses opérations dans dans les institutions de ses pays membres régionaux. Le groupe de travail est présidé par le vice-président Mandla Gantsho.



Source:www.afdb.org