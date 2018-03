Lancement d'un programme dédié à la gouvernance du système éducatif, cet après-midi

Dakar, 30 jan (APS) - La COSYDEP organise ce mercredi, à partir de 15 h, la journée de lancement du programme : "Dispositif de participation des ANE +Acteurs non étatiques+ pour une gouvernance efficace du système éducatif dans les régions de Kaffrine, de Diourbel et de Tambacounda''.



La manifestation se poursuivra jusqu'à 18 heures au siège de la COSYDEP (Coalition des synergies pour le développement de l'éducation publique), selon un communiqué transmis à l'APS.



Selon cette source, ledit programme entre dans le cadre du 10ème Fonds européen de développement (FED). Il est exécuté en partenariat avec Enda Graf Sahel.



La rencontre de lancement abordera "la faiblesse des résultats enregistrés ces dernières années, la position défavorable de certaines régions due aux limites notées dans les modes de gouvernance locale du secteur, et le dispositif d'amélioration de la gouvernance du système éducatif à l'échelle des régions d'intervention".



Y prendront part le ministère de l'Education nationale, l'Union européenne, les partenaires associés ainsi que d'éminentes personnalités du secteur, annoncent les organisateurs.



OID/BK/DND