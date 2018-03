La BAD adopte le Système de sauvegardes afin de promouvoir le développement durable

La Banque africaine de développement (BAD) a adopté le 17 décembre 2013 à Tunis le Système de sauvegardes intégré (SSI), l’une des pierres angulaires de sa stratégie de développement. Le système vise à promouvoir une croissance inclusive et durable du point de vue environnemental. Les sauvegardes sont un outil puissant pour identifier les risques, réduire les coûts du développement et améliorer la durabilité des projets. Elles profitent ainsi aux communautés affectées et aident à préserver l’environnement.Avec ce système, la BAD sera mieux équipée pour traiter les défis environnementaux et du développement social. Non seulement le système promeut les meilleures pratiques dans ces domaines, mais il encourage également une plus grande transparence et responsabilisation.Le système prend en compte les préoccupations des personnes affectées par les opérations financées par la BAD, et notamment les communautés les plus vulnérables. Il leur offre, par exemple, des mécanismes de griefs et de recours au niveau des projets - une manière structurée et systématique de leur permettre d’être entendues pendant la planification et la mise en œuvre des projets.La BAD, conformément à son mandat, considère les droits économiques et sociaux comme faisant partie intégrante des Droits de l’Homme. Par conséquent, elle affirme qu’elle respecte les principes et valeurs des Droits de l’Homme tels qu’exposés dans la Charte des Nations unies et dans la Charte africaine des Droits de l’Homme et des peuples.De vastes consultationsCes principes font partie de ceux qui ont présidé à l’élaboration du Système de sauvegardes intégré. La BAD encourage ses pays membres à observer les normes, standards et bonnes pratiques internationaux en matière de Droits de l’Homme, sur la base de leurs engagements pris en vertu des traités internationaux des Droits de l’Homme et de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des peuples.Le système de sauvegardes intégré a été développé suite à de vastes consultations. Cinq ateliers régionaux — Nairobi, Lusaka, Libreville, Abuja et Rabat — ont permis à la BAD d’écouter les préoccupations des parties prenantes et des organisations de la société civile.Ces efforts ont contribué à ce que la BAD pense être un ensemble de mesures exceptionnellement solide et éclairé, construit sur la base d’une vaste expérience. Cet ensemble prend en compte les idées les plus avancées et servira la BAD durant de nombreuses années.L’adoption du système met la BAD en première ligne des banques multilatérales de développement, avec un ensemble intégré de mesures et de procédures destinées à traiter les questions de sauvegarde. La BAD estime que le SSI renforcera sa capacité à exécuter son mandat et contribuera à améliorer l’efficacité et l’impact de ses opérations. Mais, plus encore, le système sera l’un des outils les plus robustes à sa disposition pour promouvoir le bien-être des populations africaines.