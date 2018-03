La BAD accorde de l’importance sur les questions environnementales, selon Mohamed H’Midouche

Dakar, 10 nov (APS) - Le représentant résident régional du Groupe de la Banque africaine de Développement (BAD), Mohamed H’Midouche, a fait part mercredi à Dakar de l’importance que son Organisme ‘’accorde au respect des exigences de durabilité de l’application des sauvegardes environnementales’’.



M. H’Midouche procédait à la clôture les travaux de l’atelier régional de formation sur les sauvegardes environnementales et les changements climatique, ouvert lundi sous l’égide de la BAD.



‘’Cet atelier (…) est la preuve de l’importance que la Banque accorde au respect des exigences de durabilité et doit nous servir davantage de motivation pour faire en sorte que chacune de nos opérations puisse donner le plus de bénéfices à la fois économiques, environnementaux et sociaux à la satisfaction des populations bénéficiaires’’, a-t-il indiqué.



La rencontre, portait sur le thème : ’’Le renforcement de l’application des sauvegardes environnementales et sociales de la Banque (BAD) et l’intégration des changements climatiques dans ses opérations’’.



Elle a enregistré la participation d’experts venus du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo.



Selon M. H’Midouche, l’atelier, a sans doute permis de ‘’mieux cerner les réponses de la banque en matière d’intégration des changements climatiques et de prise en compte des considérations environnementales et sociales dans ses activités’’.



Il a aussi salué les efforts des participants pour avoir ‘’réfléchi sur les voies et moyens nécessaires pour s’attaquer au défi spécifique de l’adaptation et du changement climatique et à définir les grandes lignes pour un bon usage des outils de l’impact environnementale et sociale pour atténuer tout impact négatif potentiel découlant des investissements de la Banque sur les écosystèmes’’.



SG/ADC