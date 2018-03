LUTTE CONTRE LE PALUDISME AU NORD ET AU CENTRE : Le Sénégal a atteint les Omd, selon le Pr. Oumar Guèye

Le Sénégal est bien parti pour atteindre les Objectifs du millénaire pour le développement en ce qui concerne la lutte contre le paludisme, parce qu’ayant réduit de 2/3, le taux de morbidité de cette maladie dans les zones Nord et Centre. Par contre, la maladie demeure une préoccupation pour les populations du Sud du pays.



Le Pr. Oumar Guèye, chef du service de parasitologie de la Faculté de la Médecine de l’Ucad, a révélé que le Sénégal a atteint, dans les zones Nord et Centre du pays, les Objectifs du millénaire pour le développement (Omd) concernant la lutte contre le paludisme.



Dans ces zones, le taux mobilité du paludisme est réduit de 2/3, cela grâce aux outils utilisés. Il a rappelé que les derniers rapports de Programme national de lutte contre le paludisme (Pnlp) ont montré que : « le taux de morbidité, qui tournait autour de 35%, est désormais de 5% ».



Le Pr. Oumar Guèye animait ce samedi, à l’Ucad, une conférence sur le paludisme à l’intention des sortants de la promotion de Médecine 2010. Il plaidé, au cours de son exposé, pour la consolidation des acquis obtenus, demandant aux autorités de mettre plus de moyens financiers et à la communauté un engagement dans la lutte contre le paludisme, afin qu’il soit éradiqué du Sénégal. Car, a soutenu le Pr. Guèye, « nous sommes capables de le faire ».



Mais les résultats obtenus au Nord et au Centre du pays se justifient par des moyens efficaces de prévention mis en place. Notamment la distribution des moustiquaires imprégnées, les aspersions intra domiciliaires, le traitement inter mi-temps utilisé chez les femmes enceintes.



Le Pr. Guèye a salué la mise en place, au Sénégal, de la stratégie de la Prise en charge des cas du paludisme à domicile (Pecadom). Selon lui, avec cette stratégie, tous les cas du paludisme simples sont soignés à domicile loin des centres et postes de Santé grâce à des prestataires formés dans ce cadre. Il a invité les autres pays de la sous-région à expérimenter cette stratégie.



Eugène KALY et Codou DIAGNE (stagiaire

Le Soleil