LE MAIRE DE DAKAR INSTALLE LE CONSEIL CONSULTATIF DE LA VILLE Un cadre pour une meilleure implication des populations

Khalifa Ababacar Sall, maire de Dakar a procédé hier, mardi, 08 septembre 2009 à l’hôtel de ville, à l’installation du conseil consultatif de la ville de Dakar. Cette instance sera présidée par Mansour Kama, ci devant président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (Cnes) et avec comme président d’honneur Lamine Diack, Président de la Fédération internationale d’athlétisme (Iaaf) et non moins ancien maire de la ville de Dakar.



En mettant en place ses structures dites de conseil, de veille, structure d’interpellation et d’une de remontrance, le successeur de Pape Diop à la mairie de Dakar veut impliquer davantage les populations dakaroise et leur faire participer à la gestion de leur ville, Le conseil consultatif aura donc pour vocation de favoriser le dialogue et la concertation entre les habitants, les associations et les élus. C’est dans ce sillage que le maire annonce : « le conseil consultatif sera le lieu d’écoute, d’échange, d’expression et de formulation de vœux des habitants, des acteurs du secteur privé sur tous les aspects de la vie de la cité », indique Khalifa Ababacar Sall.



Et, pour assister le travail au niveau du Conseil Consultatif de la Ville, « le forum civil mettra à la disposition de la ville des experts qui vont accompagner l’approche participative », ajoute l’édile de Dakar. En ce qui concerne le bureau, toutes les couches sociales seront représentées. Il sera l’organe exécutif qui prépare les sessions du Conseil Consultatif et se réunit entre chaque plénière du Conseil.



Le bureau est composé d’un Président, de deux vice-présidents, d’un secrétaire général, d’un secrétaire général adjoint, d’un rapporteur, d’un rapporteur adjoint et de deux autres membres. Le mandat du bureau est de cinq (5) ans.« Les fonctions des membres du conseil consécutif sont gratuites et ne peuvent donner droit à aucun émolument, ni indemnité », précise le maire de Dakar.



Sud Quotidien