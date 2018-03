L’ONUSIDA appelle à prévenir les nouvelles infections et la discrimination

Louga, 9 sept (APS) – Le conseiller régional du bureau régional de l’ONUSIDA et point focal pour le Sénégal, Aliou Assani, a invité les autorités politiques et médicales à adopter le triptyque ’’zéro nouvelle infection, zéro discrimination et zéro décès" lancé par l’organisme onusien pour éliminer la pandémie du Sida.



M. Assani a lancé cet appel mercredi à Léona (Louga), lors de la cérémonie de démarrage du projet d’expansion des services de la Prévention de la transmission du Sida de la mère à l’enfant (PTME), en partenariat avec la région médicale et le projet des villages du millénaire (Pvm).



L’initiative financée à hauteur de 40 millions par l’ONUSIDA, vise une meilleure protection de la mère et de l’enfant face à la pandémie du Sida, dans le cadre des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), a relevé M. Assani.



Ce projet entend se consacrer à la prévention primaire de l’infection mère-enfant, des grossesses non désirées de la femme séropositive et de la prise en charge des infectées, a indiqué M. Assani, qui a invité les hommes à davantage s’impliquer dans cette initiative.



Le bureau régional de l’ONUSIDA a été mis sur pied en 2005 à Dakar pour polariser l’Afrique centrale et de l’ouest, après le constat relatif au retard de ces régions dans la couverture (-20%) et pour donner un coup d’accélération en vue d’atteindre les OMD en 2015, a-t-il dit.



"Lancer une telle initiative, quatre mois après le projet e-santé communautaire lancé par le ministre de la santé à Léona, est suffisamment éloquent pour témoigner de l’importance que les autorités accordent aux actions qui se mènent et qui recoupent les aspirations des populations de ce village du millénaire", a indiqué l’adjoint au développement du gouverneur, Fodé Fall.



Se disant convaincu du dynamisme noté chez les membres de l’équipe régionale en charge des questions de lutte contre le Sida, M. Fall a soutenu que le PTME connaîtra une prise en compte suffisamment responsable parce que cadrant avec les orientations du gouvernement et des partenaires.



"Ce nouveau projet est un grand défi à relever pour effectivement montrer qu’il est possible d’épargner à un bébé la transmission de la pandémie du Sida par sa maman séropositive", a-t-il souligné.



Le président de la communauté rurale, Djiamyodi Ba, et la présidente de l’Union locale du groupement des femmes, Thiama Diaw, ont tour à tour salué le lancement d’un tel projet de protection de l’enfant et de la mère à Léona, zone à risque dont les habitants viennent de tous horizons.



Les artistes, enfin, se sont félicités de cette initiative, tout en faisant ressortir l’importance des visites prénatales et le dépistage volontaire.



