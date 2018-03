Grâce au partenariat Feprodes/Planet finance : Les femmes de Saint-Louis étrennent leur structure de Micro-finance

(Correspondance) - Les femmes en Afrique de l'Ouest représentent environ 48 % de la population active et elles jouent un rôle crucial dans le développement de l'entreprenariat privé, notamment dans le secteur informel en zones rurales et périurbaines. Cependant, la gente féminine développe des activités génératrices de revenus qui évoluent difficilement vers des micro-entreprises, structurées et viables. Les femmes font face à des problèmes relatifs à la formation professionnelle, à l'accès au financement et à une difficile conciliation des impératifs professionnels avec la gestion familiale. Pour s'assurer des revenus satisfaisants et pérennes, elles ont souvent besoin à la fois d'investir par des emprunts et de gérer le plus efficacement possible leurs micro-entreprises. Le projet ‘Micro-finance et Femmes’, par le truchement de l'Ong Planet Finance, ‘se veut une réponse à ces besoins’.



S'étant fixé comme mission de contribuer au développement et au renforcement du secteur de la Micro-finance dans le pays, Planet Finance a pris l'option de déposer ses baluchons dans la capitale du Nord. A Saint-Louis, l'Ong trouve un terreau fertile avec l'émergence de femmes leaders qui développent nombre d’activités génératrices de revenus. Le principal goulot d'étranglement étant l'accès au financement, le projet ‘Micro-finance et Femmes’, en partenariat avec la Fédération des femmes productrices du Delta (Feprodes), vient ainsi apporter une solution au problème.



Chargée du projet ‘Micro-finance et Femmes’, Yacine Fall Dione certifie que ‘le projet va tout mettre en œuvre pour développer et valoriser l'entreprenariat féminin par le biais de la Micro-finance. Il s'agira de faciliter l'offre de services financiers adaptés à la problématique de l'entreprenariat féminin local et de développer les capacités entrepreneuriales des femmes à travers l'accès aux services non financiers’.



Dans un contexte où la femme essaie, tant bien que mal, de s’installer dans le cercle restreint des agents de développement, la ville mythique de Saint-Louis, qui a toujours prêché par l'exemple, ne pouvait être en reste. Selon la présidente de la Feprodes, Mme Penda Guèye Cissé, ’le compagnonnage avec Planet Finance devrait aider à booster la lutte contre la pauvreté dans la région Nord du pays étant entendu qu' il nous trouve sur le terrain du travail. Sur toute l'étendue de l'axe Nord, la Feprodes a fini d'étendre ses tentacules’.



