FESTIVAL DES RIZIERES DE DIEMBERING «Le bombolong résonne» aujourd'hui

Diembéring, un village du Sénégal situé en Basse-Casamance, à environ 10 km au nord de Cap Skirring et à 60 km de Ziguinchor abrite la 3ème édition du festival des « rizières » ce mercredi 03 avril. Une manifestation qui va se poursuivre jusqu'au 07 courant.



Selon les organisateurs de ce rendez vous culturelle, la localité est fin prête pour accueillir les hôtes. Au programme de cette présente édition, danse « diola » dominée par «ékontine» , la chanson, la lutte et une projection du film «La pirogue» de Moussa Sène, lauréat du trophée de bronze de Yenenga au dernier Festival panafricain de films de Ouagadougou (Fespaco), sont inscrites dans l'agenda. Jean Sibundo Diatta, président de l'association kamanu, cette rencontre va permettre de vendre la destination de la Casamance et booster le tourisme.



A en croire les organisateurs, la Communauté rurale a pris la décision d'augmenter le budget du festival qui tourne autour de 30 millions de francs Cfa. Soulignons que la 3e édition du festival des rizières revêt un sens particulier du fait qu'elle vient tout d'abord clore une collaboration active de trois ans entre l'association Kamanu et l'association Limace, dans le cadre d'une convention triennale signée entre les deux structures en 2010. Elle se caractérise également par le fait qu'il souhaite affirmer son encrage territorial, tant du point de vue culturel et artistique que dans sa dimension sociale.



Denise ZAROUR MEDANG

Sud Quotidien