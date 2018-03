Droits de la femme : la LSDH appelle à "une forte mobilisation" pour protéger les acquis

Dakar, 7 mars (APS) - La Ligue sénégalaise des droits humains (LSDH) relève la "vulnérabilité de plus en plus grandissante de la condition féminine au Sénégal" et lance un appel à "une forte mobilisation", en vue de protéger les acquis en matière de protection et de promotion des droits de la femme.



"La Ligue sénégalaise des droits humains [...] constate de façon inquiétante une vulnérabilité de plus en plus grandissante de la condition féminine au Sénégal, en particulier celle des jeunes filles, en raison d’agressions récurrentes et multiples et de négations des droits fondamentaux" de cette couche de la société, rapporte un communiqué reçu à l'APS.



Les "viols, atteintes à l’intégrité corporelle et physique", mais aussi les "déperditions scolaires" et les "mariages précoces" font partie des "négations des droits droits fondamentaux" de la femme sénégalaise, signale la LSDH à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, vendredi.



La ligue de protection des droits de l'homme "appelle à une forte mobilisation autour du Comité de lutte contre les violences faites aux femmes (CLVF), afin que les importants acquis en matière de protection, de promotion et de défense des droits de la femme ne soient pas compromis".



Elle préconise "une rapide harmonisation de notre droit positif [avec le] Protocole de Maputo, en vue d’éradiquer un certain nombre de discriminations encore persistantes dans notre corpus législatif à l’égard des femmes".



La LSDH "tient [...] à rendre un vibrant hommage à toutes les femmes leaders du Sénégal, à celles anonymes aussi, pour leurs combats inlassables et inébranlables pour une femme jouissant de tous ses droits et prérogatives dans une société égalitaire".



