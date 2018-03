Diourbel : ASUFOR et ses partenaires veulent élargir leur collaboration

Diourbel, 28 sept (APS) - Les associations des usagers des forages (ASUFOR) de la région de Diourbel et leurs partenaires financiers et techniques ont tenu lundi une assemblée générale de concertation et d’échange en vue de mieux cerner toutes les opportunités de collaboration dans le cadre de la nouvelle réforme du système de gestion des forages ruraux motorisés.



Selon les experts, la complexité du precessus de mise en oeuvre de la réforme, la diversité des intervenants et les difficultés liées à la maitrise des nouvelles procédures nécessitent une stratégie de communication au plan interne comme au plan externe afin d’engager une large concertation entre les différents acteurs.



Il s’agit ainsi de partager les informations sur les opportunités de collaboration et de dresser de nouveaux axes et engagements de partenariat.



Aujourd’hui, la région de Diourbel compte 112 forages dont les 3/4 disposent d’ASUFOR. Toutefois, le niveau d’organisation pose problème sur certains sites. Des difficultés de trésorerie sont encore notées par endroits.



Cependant, le niveau d’épargne des ASUFOR de la région oscille entre 450 et 500 millions de francs CFA.



L’état du Sénégal a engagé une réforme du système de gestion des forages ruraux motorisés devant aboutir à terme à une meilleure organisation des usagers, un transfert de la maintenance opérationnelle au secteur privé et un recentrage des missions de la direction de l’exploitation et de la maintenance (DEM) avec des activités de contrôle et de régulation.