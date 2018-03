DESENGORGEMENT DU CENTRE VILLE Khalifa prend ses responsabilités

Ni tables, ni tabliers, c’est un nettoyage à grande échelle qui a repris le samedi mai dernier dans le quartier du plateau, au centre-ville.Sur Sandaga, Ponty, Kiosques, tables de fortune, entre autres objets encombrants la voie publique ont fait place nette, par les bons soins, dès les premières heures de la matinée, des agents de la municipalité, sous la supervision vigilante du maire de Dakar Khalifa Sall et du préfet de Dakar, Ibrahima Sakho. Même les parkings et autres panneaux de « places réservées » n’y ont pas échappé.Il faut rappeler qu’un ultimatum fixé au 30 avril dernier avait été donné aux tabliers. A Date échue, rien n’avait bougé et beaucoup avaient conclu à une « reculade » du maire de la ville de Dakar pour des raisons « politiciennes».Aussi, l'opération de désengorgement conduite samedi matin à travers les principales artères du centre-ville dakarois visait-elle à nettoyer les rues concernées de tout ce qui est susceptible de les encombrer, « en perspective de travaux prévus incessamment », a précisé Babacar Sadikh Seck, adjoint au maire de Dakar chargé du commerce et de l'artisanat, sur les ondes de la RFm.Malick NDAW