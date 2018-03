Cheikh Issa Sall sur la gestion des eaux pluviales : « Nous avons permis à Dakar et sa banlieue de sortir de cette situation »

Le Directeur général de l’Agence de développement municipal, Cheikh Issa Sall, a indiqué, hier, que le Sénégal est en train de résoudre le problème lié à l’inondation à travers son agence. C’était à l’occasion de la visite des maires dans les stands installés en marge du 1er Congrès des maires. M. Sall de rappeler l’importance de sa structure qui, depuis 1997, a eu à exécuter deux programmes de la Banque mondiale dont le programme d’appui aux communes, le programme de renforcement des collectivités locales (Precol). D’ailleurs, dit-il, « l’Adm a permis à Dakar et sa banlieue de sortir de cette situation, grâce à un programme de la Banque mondiale sur la gestion des eaux pluviales ».



Cheikh Issa Sall a, par ailleurs, souligné que sa structure ne se limite pas seulement à la gestion des inondations. « Nous avons des programmes qui ont aidé les collectivités locales à construire de la voirie, de l’assainissement, de l’approvisionnement en eau potable, de l’éclairage public et la construction d’équipements. C’est l’Adm qui accompagne les collectivités locales pour trouver des financements. C’est le partenaire privilégié des collectivités locales et surtout les grandes communes », indique-t-il.





Fara Mendy

Leral